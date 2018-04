Polícia de São Bernardo apreende helicóptero utilizado em tráfico

Do Diário OnLine

Com agências



26/04/2018 | 15:19



Agentes do Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de São Bernardo encontraram e apreenderam ontem, um helicóptero que era utilizado para transportar drogas dentro e fora do Brasil, em Arujá, Região Metropolitana de São Paulo. Três suspeitos foram presos, entre eles, o piloto Rogério Almeida Antunes, que já foi detido em 2013 por transportar 450 quilos de cocaína em uma outra aeronave que supostamente pertenceria a Gustavo Perrella, ex-deputado de Minas Gerais.



Conforme a Polícia Civil, o helicóptero já estava sendo monitorado desde janeiro e também pode ter sido utilizado por Felipe Ramos Moraes, suspeito de envolvimento no assassinado de integrantes de facção criminosa que atua em São Paulo e outros estados do País.



O helicóptero estava estacionado dentro de uma oficina no bairro Jardim Fazenda Rincão e dentro dele foram encontrados tambores de gasolina e vestígios de cocaína. Segundo os policiais, o combustível era utilizado para dar maior autonomia de voo em viagens longas. Chamou a atenção dos policiais a falta de bancos e do GPS dentro da aeronave.



As investigações revelaram que o helicóptero era utilizado para realizar entrega de drogas da Bolívia para São Paulo. Os voos não eram registrados junto a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e os pilotos voavam em baixa altitude para escapar dos radares.



Quando os policiais chegaram no local, encontraram os suspeitos se preparando para voar até a cidade de Americana, no interior de São Paulo, e de lá deveriam seguir até Paranaiba, município que fica no Mato Grosso do Sul. Os pilotos ainda revelaram que poderiam receber novas ordens durantes as entregas e receber outros endereços durante os voos.



Rogério Almeida Antunes e outros dois pilotos foram presos em flagrante.