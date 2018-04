Senado aprova Pompeo secretário de Estado por 57 a 42, em vitória para Trump

26/04/2018 | 14:22



O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira a nomeação de Mike Pompeo como secretário de Estado, encerrando uma das batalhas mais duras na história recente para se confirmar o principal posto diplomático do país. Ele conseguiu a nomeação por 57 votos a 42, com o aval de apenas seis democratas e um independente que em geral vota com a oposição.

Um ano antes, Pompeo havia sido confirmado para a direção da CIA com o voto de 14 democratas e de um independente. Historicamente, secretários de Estado são confirmados com grandes maiorias bipartidárias, mas o resultado atual é uma mostra das divisões em Washington, especialmente na política externa.

Pompeo foi anunciado em março pelo presidente Donald Trump para substituir o ex-secretário Rex Tillerson. O indicado, porém, foi alvo de duros questionamentos por seu temperamento, suas visões do uso militar da força e por um histórico que, segundo os críticos, incluía declarações incendiárias sobre muçulmanos quando ele havia sido membro do Congresso.

Pompeo deve viajar a Bruxelas nesta quinta-feira para participar de reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ele estudou na academia militar de West Point e foi capitão do Exército. Também foi deputado pelo Kansas entre 2011 e 2017, antes de assumir a CIA indicado por Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.