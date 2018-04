Rafa Brites teria deixado Vídeo Show após estresse com atores

26/04/2018 | 14:11



E parece que a saída de Rafa Brites do Vídeo Show ainda gera a maior polêmica. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, a apresentadora deixou o programa por conta de pelo menos três problemas determinantes, de acordo com fontes anônimas que trabalham na Rede Globo.

O primeiro teria relação com Sophia Abrahão. Rafa estaria bastante animada porque tinha certeza que ocuparia a bancada do Vídeo Show ao lado de Otaviano Costa. Não se sabe, entretanto, se isso foi prometido a ela ou se era penas uma expectativa que ela tinha. Como isso não aconteceu, Rafa acabou ficando triste e, depois, irritada.

O segundo motivo envolveria os atores globais. Rafa se estressou algumas vezes com alguns artistas da casa, que teriam a deixado esperando antes de matérias. Depois que apareciam, muitas vezes davam entrevistas rasas e de mau-humor. A apresentadora ainda fez uma queixa sobre não ser tratada como uma funcionária da Globo merecia. Ela também considerava que tinha excesso de trabalho.

O terceiro e último motivo foi uma reunião que ela teria tido com Boninho, que foi quem a levou para a emissora carioca. Rafa teria dito que estava cansada de ser repórter e que queria dar um passo a mais na carreira. A artista ainda citou que era difícil conciliar a carga horária que tinha junto com a criação de seu filho Rocco, de apenas um ano de idade.

Em entrevista ao TV Fama, Rafa negou que pediu demissão da emissora (o que, segundo o colunista, foi confirmado pelas fontes ouvidas).

No Instagram, a apresentadora postou uma foto de uma camiseta com as palavras fake news e escreveu na legenda Meu look da semana.