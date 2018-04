Novo single dos Backstreet Boys será lançado em breve, saiba mais!

26/04/2018 | 14:11



Fãs de Backstreet Boys, podem comemorar! Ao que tudo indica, o novo single dos meninos será lançado muito em breve!

O último álbum de estúdio do grupo saiu em 2013 e, desde então, eles fazem shows pelo mundo todo com a turnê In A World Like This. Felizmente, agora, os cantores divulgaram um pedacinho de um hit que está quase saindo do forno.

Além disso, Kevin Richardson confirmou em seus stories que a música começará a ser tocada nas rádios em apenas 21 dias. Quem aqui já marcou a data no calendário, hein?