Personagem de Meghan Markle se casa em despedida da atriz de Suits

26/04/2018 | 12:11



Quem está esperando o casamento real entre o Príncipe Harry e Meghan Markle, que vai acontecer no próximo dia 19 de maio, pode ter um gostinho de ver a atriz com um vestido de noiva e já imaginar como será ela no altar.

Meghan se despediu da série Suits, na qual interpreta Rachel. O último episódio da sétima temporada, que foi exibido ontem na televisão norte americana, teve duas horas de duração, e começou com a personagem de Markle e o seu noivo, Mike Ross, recebem uma proposta irrecusável de trabalho em Seattle, e precisam se despedir dos colegas. O ator que interpreta Mike, Patrick J. Adams, também está deixando a série. No clímax do capítulo final da temporada, os dois se casam.

Meghan usou um vestido simples branco com aplicações e cinto preto. Será que seu modelito no casamento real seguirá um estilo parecido ou completamente diferente?

A saída da atriz da série para se dedicar aos compromissos reais foi anunciada em novembro, através de um comunicado divulgado no site oficial de Suits. A decisão veio logo depois do anúncio oficial do noivado dela com o Príncipe Harry.