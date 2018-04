Rihanna, Justin Bieber e até irmãs Kardashian deixam de seguir Kanye West no Twitter

26/04/2018 | 12:11



Recentemente Kanye West usou o Twitter para postar uma série de mensagens enigmáticas, mas que ao mesmo tempo indicavam seu apoio ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma postagem, ele disse que o político era seu irmão e que ele o ama.

Kim Kardashian saiu em defesa do marido, mas isso não significa que as pessoas estejam apoiando ele. Após o apoio a Trump - inclusive postando a foto de um boné com a mensagem Make America great again (Faça a América ficar ótima de novo, em tradução livre), o lema do presidente -, ele recebeu uma série de unfollows na rede social. Kendrick Lamar, Ariana Grande, Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber, The Weeknd, Zayn Malik, Drake, Harry Styles e até as irmãs Kardashian, Kourtney, Khloé e Kylie deixaram de seguir o rapper no Twitter. Seu número de seguidores foi de 28 a 18 milhões.

Segundo uma fonte próxima contou à People, Kanye acredita que suas mensagens estão mudando o mundo, em uma batalha do bem contra o mal:

- Ele na verdade não está tão chateado com o que está sendo dito. Ele apenas acredita que ninguém entende sua genialidade. Ele odiava a palavra errática, mas ele gosta de dizer que o gênio é errático. Você não pode ser um gênio se você não é errático de alguma maneira.

Após suas mensagens no Twitter, ele anunciou que iria assistir ao jogo de basquete do Cleveland Cavaliers, time de Tristan Thompson, namorado de Khloé Kardashian.