Bilionário norte-americano faz proposta para comprar estádio de Wembley

26/04/2018 | 12:08



A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) confirmou nesta quinta-feira que recebeu uma proposta para vender o estádio de Wembley para o bilionário norte-americano Shad Khan, dono do Fulham e do Jacksonville Jaguars, franquia da NFL. Segundo a imprensa inglesa, a proposta seria por um total de 500 milhões de libras (cerca de R$ 2,3 bilhões).

Caso a negociação seja concretizada, Londres deve passar a receber mais jogos da liga de futebol americano. "Os jogos que o Jaguars realiza em Wembley são essenciais para a estabilidade financeira do time em Jacksonville, um dos menores mercados da NFL. Se meu patrimônio passar a incluir Wembley, a posição do Jaguars em Londres ficaria protegida em um momento em que outros times da NFL estão ficando mais interessados na cidade. E quanto mais forte o Jaguars estiver em Londres, mais estável e promissor será o futuro da equipe em Jacksonville", justificou Khan, que afirmou também que a negociação não interfere no futuro do Fulham, time de futebol da capital inglesa.

Desta forma, a NFL daria mais um passo em busca do mercado inglês. A liga realiza jogos da temporada regular em Londres desde 2007 e Wembley vem recebendo jogos do Jaguars desde 2013, quando Khan comprou o Fulham. "A potencial compra de Wembley seria um sinal poderoso do comprometimento do Reino Unido e sua visão de nos ajudar a fazer crescer o esporte", afirmou o vice-presidente de eventos da NFL, Mark Waller.

Para a proposta ser aceita, a FA realizou algumas exigências: qualquer nome novo que o estádio venha a ter deve incluir a palavra Wembley e continuaria a sediar as semifinais e finais da Copa da Inglaterra. A entidade também reteria os pacotes de hospitalidade, avaliados em 300 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão). O dinheiro recebido com a venda e o que seria economizado com a manutenção do estádio seriam investidos em campos de base, segundo a entidade.

Wembley foi inaugurado em 1923 e passou por uma reforma recente que terminou em 2007, com um custo total de 840 milhões de libras (R$ 4,09 bilhões, na cotação atual). O estádio sedia os jogos da seleção inglesa, as semifinais e finais da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, além de shows. Nesta temporada, passou a ser também a casa do Tottenham enquanto o novo estádio do time é construído - o Chelsea também deve se mudar temporariamente para o estádio em um futuro próximo.