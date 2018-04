Marcio Bernardes



26/04/2018 | 12:00



Espetacular

(São Paulo) – Se um ônibus espacial chegasse de Marte nesta quinta-feira e os passageiros fossem informados que o Palmeiras ganhou do Boca Juniors por 2 a zero, pouquíssimos passageiros acreditariam. E se o informante dissesse que o Verdão deu um baile no adversário em pleno templo sagrado de La Bombonera, aí sim que todos desdenhariam a informação.

Foi isso o que se viu nesta quarta-feira. O Palmeiras recuperou o futebol que sua torcida e todos os esportistas esperam de um elenco tão cintilante.

Classificação para as oitavas de final da Libertadores está garantida com méritos ampliados.

Copa do Brasil

Quem se deu bem nas oitavas de final da Copa do Brasil foi o Grêmio. Vitória fora de casa sobre o Goiás por 2 a zero. O Corinthians empatou com o Vitória no alçapão do Barradão e agora precisa de uma vitória simples no jogo de volta no Itaquerão.

Impressionante

A seleção brasileira feminina ganhou recentemente pela sétima vez a Copa América, que dá vagas para Copa do Mundo e Olimpíada.

A decepção dos aficionados é que sequer a final da competição teve transmissão de televisão. Não é possível isso. O futebol feminino deveria ser muito mais prestigiado no Brasil. Mas sem mídia fica ainda mais difícil.

Os protestos são merecidos. Temos ótimas jogadores. Marta durante vários anos foi a melhor do mundo. O que falta para pegar no Brasil o futebol feminino?

Bambambã

Mohammed Salah está na crista da onda por causa das suas últimas exibições pelo Liverpool. O atacante é idolatrado, adorado, amado no Egito. Na última eleição geral no país ele teve mais de um milhão de votos. Claro que eles não foram computados.

Ele merece toda essa fama. Além da categoria, é um baita de um bom caráter. Quando jogava na Fiorentina bancou algumas famílias egípcias que fugiram do país e foram tentar a vida na terra de Dante. Na capital romana custeou a manutenção de um abrigo para imigrantes que chegaram da África e Oriente Médio.