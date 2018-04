Melo e Demoliner são eliminados nas quartas de final em torneios da ATP

26/04/2018 | 10:59



Nova dupla do Brasil na Copa Davis, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner foram eliminados nesta quinta-feira nos torneios que disputam no giro de saibro europeu. Atual número 1 do mundo, Melo caiu no ATP 500 de Barcelona, na Espanha, enquanto o compatriota se despediu do ATP 250 de Budapeste, na Hungria.

Melo e o polonês Lukasz Kubot foram derrotados pela experiente dupla formada pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi e pelo holandês Jean-Julien Rojer pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 10/5. Melo e Kubot, que dividem a liderança do ranking, eram os principais favoritos ao título em Barcelona.

No entanto, encontraram dificuldades contra os veteranos, principalmente no set inicial, quando levaram uma quebra de saque e sequer ameaçaram o serviço dos rivais. Na segunda parcial, eles também perderam o saque, mas ficavam em vantagem com duas quebras. No match tie-break, porém, Qureshi e Rojer voltaram a dominar a partida e fecharam o jogo em 1h29min.

Com a queda de Melo, o Brasil ficou sem representantes no torneio espanhol. Bruno Soares, jogando ao lado do escocês Jamie Murray, foi eliminado logo na estreia. E Rogério Dutra Silva, na chave de simples, caiu na segunda rodada.

Em Budapeste, Marcelo Demoliner se despediu em sua segunda partida na chave de duplas, ao lado do mexicano Santiago González. Pelas quartas de final, eles foram derrotados pelo inglês Dominic Inglot e pelo croata Franko Skugor por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h21min.