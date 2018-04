Trump diz que até 5 locais estão sendo considerados para cúpula com Kim Jong-un

26/04/2018 | 10:43



O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que "três ou quatro dias" e até cinco localidades estão sendo considerados para sua reunião de cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A expectativa é que o encontro ocorra até meados de junho.

"Temos uma decisão a tomar", disse Trump em entrevista à emissora Fox News.

Trump também revelou novos detalhes sobre a viagem que o diretor da Agência Nacional de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), Mike Pompeo, fez à Coreia do Norte recentemente, ao dizer que o encontro de Pompeo com Kim foi inesperado.

Segundo Trump, Pompeo, em princípio, não iria se encontrar com Kim. A reunião secreta foi acertada "quando ele já estava lá", acrescentou o presidente. Pompeo foi recentemente nomeado para assumir o cargo de Secretário de Estado, no lugar de Rex Tillerson.

Ainda de acordo com Trump, a reunião de Pompeo e Kim durou "mais de uma hora". Pompeo também se reuniu com autoridades do serviço de inteligência norte-coreano, afirmou o presidente.

Trump diz querer se reunir com Kim para discutir o programa de armas nucleares da Coreia do Norte. O presidente planeja pedir ao regime norte-coreano que desmantele seu arsenal nuclear. Fonte: Dow Jones Newswires.