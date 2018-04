Reforma tributária: é possível?

Muito se tem falado da necessidade de reforma tributária. Apontam-se diversos problemas no sistema atual, entre eles excesso de legislação, complexidade, obrigações acessórias, custo Brasil, guerra fiscal e pacto federativo. E, a partir daí, começam-se a desenhar propostas.

Via de regra, o caminho da maioria, é a criação de IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que contemple os atuais impostos sobre comércio e serviços em legislação única e que mantenha a arrecadação dos entes federados (governo federal, Estados e municípios). Há alguns fatores relevantes, mas seria esta a reforma tributária que o Brasil precisa?

Não perderíamos a oportunidade de rever o Sistema Tributário Nacional como um todo? Não estaríamos, na pressa de respostas políticas, substituindo-a por um ‘puxadinho’?

Quando se almeja fazer reforma, a pergunta inicial deve ser para que serve e o que se pretende. O sistema tributário é parte do sistema fiscal – contas do governo em análise simplista – onde uma das premissas é servir para custear o governo, mas não a única.

Temos antes que ponderar qual é o Estado que queremos e quais os serviços que deve prestar. Na sequência, é necessário apurar qual seria o custo razoável dessa prestação, que deve ser cruzada com o nível de governo que será o responsável por cada serviço, para, assim, atender à questão da autonomia fiscal dos entes federados. Depois devemos apontar quem deve pagar a conta, qual parte da sociedade ou os pesos de cada uma.

Após estas e outras premissas, deve-se começar a falar de sistema tributário, onde é avaliada a forma de tributo, sua influência na atividade econômica, o enfrentamento da concentração de renda, a justiça fiscal, a relação dos tributos com o comércio exterior, entre outras.

Estamos em momento histórico, propício à execução de reformas, em que se torna evidente sua necessidade. E a oportunidade não deve ser perdida! Não seria o caso de, ao invés de solucionar os problemas fazendo o que se considera viável (ou mais fácil) no momento, buscar nova arquitetura do Sistema Fiscal e seu braço tributário, com a indicação clara de onde se quer chegar, passando por suas definições, ainda que de forma macro e definir o caminho de transição?

A aprovação de reforma tributária tirará, ao menos em um primeiro momento, o tema da pauta. E dará o problema por solucionado, mesmo sem ter passado sequer por fatores apontados como a carga tributária total, onde o volume total recolhido aos cofres deve ser mantido. Será verdade?

Glauco Honório é vice-presidente do Sinafresp (Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo).

Palavra do leitor

Solidariedade

Dia 8, pela manhã, uma senhora caiu na calçada da Rua Luiz Pinto Flaquer, próximo ao Largo da Estátua, em Santo André. As pessoas que acompanhavam pediram aos funcionários da Droga Raia para chamar ambulância. Debaixo de sol forte esperamos até umas 13h30 e nada de socorro. Uma das funcionárias ligou ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que informou que todas as ambulâncias estavam em atendimento. Acionou-se, então, o Resgate, que logo veio. A senhora, 90 anos, foi imobilizada e conduzida à Santa Casa. Agradeço aos bombeiros, à Polícia Militar e aos funcionários da Droga Raia, que nos deram apoio. E lamento a falta de ambulância no Samu.

Eva Armidoro Rafael

Santo André

Artigo

Sobre o Artigo ‘Que amanhã queremos para o ontem’ (Opinião, dia 22), não concordo com as palavras do autor do texto. Será que ele viu que estrago que o seu enaltecido partido fez com o Brasil? Dá ‘nojo’ ler texto com esse teor. Se escreveu com o intuito de polemizar, conseguiu.

Renato Sucupira

São Bernardo

Do contra

Criticar a roupa, a maneira de falar. Focar nas faltas e não reconhecer as fartas. A regra principal é criticar, desmoralizar e expor, mas desde quando isso é ser oposição? Há muito tempo percebo que a essência da oposição vem se perdendo para novo modelo, a ‘oposição do contra’, onde ser contra alguém é o objetivo principal, mesmo que, para isso, seja necessário ferir a idoneidade, a imagem ou até mesmo a vida da pessoa. Precisamos dar basta na ‘oposição do contra’, que vem destruindo pessoas que precisam de apoio para a construção coletiva de cidade melhor. Para isso, se faz necessário ser oposição inteligente, que construa e agregue ideias. Precisamos dar basta também nas supostas verdades que a ‘oposição do contra’ publica em redes sociais e buscar na fonte as informações necessárias para que não nos transformemos em opositores medíocres. Precisamos estender as mãos ao próximo, e caminhar juntos na construção coletiva de cidade mais humana e próspera.

Alexandre Vieira

Santo André

IPTU e outros

Pergunto ao prefeito de São Bernardo por que pago IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de R$ 2.700? Sou aposentado e, com muito sacrifício, consegui comprar um terreno e construir minha casa, pagando escritura, registro na Prefeitura, engenheiro para fazer a planta do imóvel e pedreiro para construí-la, fora o material. E mais: com outros impostos paguei R$ 3.500! Responda-me Orlando Morando como na Vila São Pedro e no Montanhão não se paga um único centavo de IPTU nem esse outro imposto de construção e esses bairros têm toda estrutura. Será que vale a pena construir legalmente em São Bernardo?

Copiniano de Souza

São Bernardo

Tempos estranhos

Vivemos em País onde somente um lado tem valor, o dos ricos e poderosos. Em votação meteórica, a segunda turma trapaceou, ignorou o trabalho sério do juiz Moro e dos desembargadores do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), para livrar Lula da cadeia, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sob o comando de três ministros: Dias Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes. No lado pobre, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Goiás denuncia que os presos passam fome e não têm acesso a itens básicos. Enquanto se gasta fortuna com ex-presidente preso e senadores e deputados se engalfinham para visitá-lo, nas prisões ninguém vai. Vivemos tempos estranhos. Tudo muito esquisito.

Luciana Lins

Campinas (SP)