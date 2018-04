Promessa do Santos, atacante Diogo Vitor é flagrado em exame antidoping

26/04/2018 | 10:35



Uma das apostas do Santos para o futuro, o atacante Diogo Vitor foi flagrado em exame antidoping, revelou o clube paulista nesta quinta-feira. O jogador de apenas 21 anos já está suspenso de forma preventiva, segundo a diretoria do Santos.

O clube não informou qual substância foi detectada na amostra analisada pelo Ladetec, laboratório carioca especializado nestes casos. Ainda haverá a avaliação da contraprova, algo comum nestes casos.

Diogo Vitor foi flagrado em amostra colhida no jogo do Santos contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no dia 21 de março. A partida, disputada na Vila Belmiro, acabou empatada sem gols. E, nos pênaltis, o time da casa levou a melhor por 3 a 1, contando com um gol de Diogo Vitor nas cobranças.

"O Santos FC, desde já, coloca-se à disposição de Diogo Vitor neste delicado momento de sua vida", afirmou o clube santista, em comunicado. "O atleta já está preventivamente suspenso de suas atividades como jogador profissional do Clube e aguardará o resultado da contraprova."

Cria da base do Santos, Diogo Vitor se destacou desde cedo no clube. E, no profissional, tem apenas um gol em dez jogos disputados. Na base, ele chamou a atenção pelos gols e também por episódios de indisciplina, em que sumiu por três vezes do clube, o que quase inviabilizou sua promoção ao time profissional.