Ivete Sangalo mostra empolgação para volta aos palcos: Segura mainha!

26/04/2018 | 10:11



A cidade de Salvador, na Bahia, completou 469 anos, mas o aniversário do lugar vai ser super especial também para uma de suas moradoras mais famosas: Ivete Sangalo. O evento Um Presente para Salvador, que vai acontecer no próximo domingo, dia 29, também será a volta da cantora para os palcos, após ela ficar longe do carnaval deste ano ao dar à luz suas gêmeas, Marina e Helena.

E Veveta é pura empolgação para voltar ao batente. Em seu Instagram, ela já começou a contagem regressiva:

Dia 29 tem o que, hein? Tem cantora feliz? Tem! Tem mainha brocando? Tem! Tem zamuris colados em mainha? Tem! Dia 29 tem mainha no trio, saindo de Ondina até a Barra. Eu tô é mucho doida com essa notícia! Salvador vai comemorar gostoso. É o nosso carnaval. Essa cantora de vocês é muito sortuda, viu? Vai ser demais! Repertório para matar a saudade.

Ela ainda disse que o carnaval fora de época será a sua melhor volta:

Melhor retorno da vida de uma cantora apaixonada. Domingo faremos o nosso circuito Ondina-Barra, e vai ser delicioso. Espero todo mundo lá! Segura Mainha!