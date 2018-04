No Power Couple, Letícia dispara sobre Munik e Anderson: - Casal planta

26/04/2018 | 10:11



O Power Couple mal começou e já está mexendo com os ânimos dos casais. Na edição exibida nesta quarta-feira, dia 25, foi mostrada a repercussão depois da estreia e principalmente a reação dos casais depois da primeira prova das mulheres.

Munik e Anderson são uma das duplas mais tensas, depois de terem apostado alto na prova e perdido 34 mil reais. Além de passar a primeira semana na barraca, pior acomodação no quesito conforto, os dois estão com receio de estar na formação da primeira DR da temporada:

- Eu acho que se a gente for para a DR, nós somos o último casal que eles vão querer salvar. - desabafou Munik para o empresário.

Já Letícia e Marlon saíram na frente. Além de garantirem a suíte Power no primeiro dia, eles também ganharam a prova das mulheres e estão na liderança. Mas apesar do bem bom, o casal já estão preocupados com os outros competidores e a fisioterapeuta disparou sobre Munik e Anderson:

- Para mim, eles são o casal planta.

Vinícius e Nadja também conversaram sobre o jogo, e a moça revelou que já sente os grupos se formando. O casal, que está dormindo na sala, falou sobre as escolhas de quarto de Marlon e que o cantor já escolheu quem quer do seu lado ao dar as melhores acomodações.

Mas o clima não é só tenso não! O programa ainda mostrou um momento descontraído dos participantes na piscina dançando a música Dança do Créu, hit do funkeiro Créu que está na casa com a esposa, Lilian Costa.

A edição desta quarta-feira ainda guardou uma surpresa: os três casais com a melhor pontuação na primeira prova tiveram que selecionar caixas com diferentes prêmios e poderes dentro do jogo. Letícia e Marlon escolheram a caixa verde e ganharam 20 mil a mais para apostar na próxima prova, mas o dinheiro sairá da conta de outros casais: Lilian e Creu e Vinícius e Nadja, que escolheram a caixa amarela, e puderam tirar uma dupla da primeira prova dos casais. Os escolhidos deles foram Letícia e Marlon. Por fim, Lilian e Créu ganharam mais um carro zero, após optarem pela caixa vermelha.

A prova dos homens deve acontecer nesta quinta-feira, dia 26. Já a prova do casal será exibida na sexta-feira, dia 27.