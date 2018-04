Renato exalta vitória em Goiânia, mas diz que Grêmio 'merecia placar maior'

26/04/2018 | 10:01



O técnico Renato Gaúcho exaltou a vitória por 2 a 0 conquistada pelo Grêmio sobre o Goiás, na noite de quarta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas acredita que o seu time merecia ter saído de campo com um triunfo ainda mais expressivo pelo que mostrou em sua atuação.

"A gente sabia que seria o jogo da vida deles, apesar de (os adversários) terem se fechado bastante, e o Grêmio criado bastante. Pelo que fizemos, merecíamos um placar maior. Criamos muito desde o primeiro tempo, não conseguimos fazer os gols. Poderíamos ter feito mais no segundo", analisou o comandante, em entrevista coletiva.

Com o placar de 2 a 0 obtido fora de casa, o time gremista poderá até ser derrotado por 1 a 0 no jogo de volta do mata-mata, cuja data ainda não foi confirmada pela CBF. "Sempre falo que é uma partida de 180 minutos. Jogamos os primeiros 90 na casa do adversário e conseguimos uma bela vantagem. Temos que comemorar, sim", admitindo Renato ao comemorar a vitória sobre o Goiás.

Neste duelo no Serra Dourada, o treinador ainda deixou claro que estava confiante de que o Grêmio poderia fazer pelo menos 3 a 0, após a sua equipe ter marcado com Everton e Luan no segundo tempo e estava com um homem a mais após a expulsão do lateral Madison, do time da casa. "Tivemos chances, mas não conseguimos fazer. É uma boa vantagem, mas infelizmente a gente se precipitou em algumas jogadas e não aconteceram mais gols", disse Renato.

Após a vitória conquistada na Copa do Brasil, o time gremista seguiu direto rumo ao Rio de Janeiro, onde neste sábado enfrentará o Botafogo, às 16 horas, no Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.