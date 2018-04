Barclays tem prejuízo de 764 milhões de libras no primeiro trimestre

26/04/2018 | 09:50



O Barclays registrou prejuízo líquido de 764 milhões de libras (US$ 1,06 bilhão) no primeiro trimestre, comparado a um lucro de 190 milhões de libras um ano antes, depois de concordar em pagar US$ 2 bilhões ao Departamento de Justiça para resolver uma questão de venda de títulos lastreados em hipotecas antes da crise financeira. A previsão dos analistas era de perda de 499 milhões de libras.

A receita recuou 8% na comparação anual, para 5,36 bilhões de libras no primeiro trimestre, quando houve um ganho na alienação de negócios.

O Barclays informou que seu banco corporativo e de investimentos registrou um ganho de 1% na receita, com o mercado financeiro agitado impulsionando as negociações. O rendimento das ações aumentou 28%, mas a receita caiu 2% na sua unidade de negociação de obrigações. A linha de fundo na unidade foi ajudada por uma queda nos custos e provisões muito mais baixas para empréstimos ruins. Fonte: Dow Jones Newswires.