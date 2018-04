Pedidos de auxílio-desemprego caem ao menor nível desde 1969 nos EUA

26/04/2018 | 09:41



O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuaram 24 mil na semana até o dia 21, para o patamar sazonalmente ajustado de 209 mil, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. O resultado é o mais baixo desde 6 de dezembro de 1969 no país e veio abaixo dos 228 mil esperados pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Um economista do Departamento do Trabalho disse que não havia informações sobre fatores que pudessem ter distorcido o dado. A média móvel das últimas quatro semanas, calculada para reduzir a volatilidade do dado, recuou 2.250 na última semana, para 229.250.

Os pedidos de auxílio-desemprego que duram mais de uma semana recuaram 29 mil, a 1,837 milhão na semana até 14 de abril. Esse dado sai com uma semana de atraso. Fonte: Dow Jones Newswires.