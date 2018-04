Carolina de Assis Barros é nomeada diretora do Banco Central

26/04/2018 | 08:51



O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 26, publica a nomeação de Carolina de Assis Barros no cargo de diretora do Banco Central. O documento formaliza ainda a exoneração, a pedido, de Isaac Sidney Menezes Ferreira, que estava à frente da Diretoria de Relacionamento Institucional e Cidadania da instituição.

Carolina teve sua indicação aprovada pelo Senado Federal no último dia 17, depois de passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Ela assume agora o comando da Diretoria de Administração do BC.

Graduada em Administração, pós-graduada em Administração Financeira e mestre em Administração Pública, Carolina é servidora pública do Banco Central desde 2000. Ela já exerceu as funções de secretária executiva do órgão e chefe de gabinete da Diretoria de Administração e, desde 2012, chefiava o Departamento de Comunicação da instituição.

Com a formalização de Carolina de Assis como diretora de Administração, Maurício Moura, até então titular da área, será remanejado para a Diretoria de Relacionamento Institucional e Cidadania, antes comandada por Isaac Sidney, que deixa o cargo, a pedido, após 10 anos no exercício de funções de destaque no BC, dentre os quais os cargos de procurador-geral, secretário executivo e chefe de gabinete do presidente, além da própria Diretoria de Relacionamento.