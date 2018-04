Obituário - 26 de abril de 2018

Ademir Medici

26/04/2018



Santo André



Edmund Stanislaw Wysocki, 85. Natural da Polônia. Residia no bairro Campestre, em Santo Andre. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.



Waldemar Gomes de Souza, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ozair Tenti, 81. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Anna Maria dos Reis, 79. Natural de Ferros (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ivani Aparecida Galhardo, 77. Natural de Itapuí (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vardelicia Barbosa da Silva, 71. Natural de Marília (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Carlos de Seixas, 66. Natural de Barbosa (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo



Maria Soares de Oliveira, 72. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Cláudia, em São Bernardo. Dia 24. Crematório Jardim da Colina.



São Caetano



Gonçalo Martins, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.



Anezia Ferreira de Araujo, 92. Natural de Extrema (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ana Maria Muffato de Faria, 81. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ercilia Amedori Gandolfi, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA, 79. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Luzia de Souza Silva, 72. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Neci da Conceição Pereira, 71. Natural do Estado do Piauí. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.



ANA MARIA BLASOTTI, 71. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Oriental. Dia 24. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Maria José Mazzutti Colonhezzi, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 20. Crematório Jardim da Colina.



Ana Lúcia Vasconcelos, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Antonio Felix Cipas, 54. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 21. Cemitério das Lágrimas.



Mauricio Sousa Glória, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Roberto Honório da Silva, 49. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.



Rogério Pinto de Godoy, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Wilma Rodrigues Lopes, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Vale da Paz.



Raimundo Vicente, 66. Natural de Piranga (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal.



Mauá



Adenário Caetano de Moura, 60. Natural de Quixabá (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.



Kaique Fiorelini da Silva, 10. Natural de Mauá. Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Alvino Casimiro da Silva, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Cemitério São José.