Camex aprova processo na OMC contra União Europeia

26/04/2018 | 08:00



A Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou, por unanimidade, o início dos estudos para a abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a União Europeia, que embargou a compra de carne de aves de indústrias brasileiras.

Três ministérios se reuniram nessa quarta-feira, 25, em Brasília para definir uma estratégia unificada na OMC. Além de Blairo Maggi, pela Agricultura, estiveram presentes os ministros Aloysio Nunes Ferreira, das Relações Exteriores, e Marcos Jorge de Lima, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. "Esse resultado demonstra a solidez dos argumentos brasileiros em relação ao pedido do Ministério da Agricultura", afirmou Maggi.

No último dia 19, integrantes da Comissão Europeia votaram para que 20 unidades brasileiras que vendem carne de aves para a UE fossem retiradas da lista de exportadores ao bloco. Em nota, a Comissão citou "deficiências detectadas no sistema de controle oficial brasileiro". Não há ainda confirmação oficial sobre as empresas envolvidas e a extensão das medidas, mas o Broadcast Agro teve acesso a um rascunho da lista com as prováveis 20 unidades, de nove empresas, que devem sofrer sanções. Nesta lista, há 12 unidades da BRF.

Antes mesmo da decisão da UE, o ministro da Agricultura já havia indicado que, se o embargo fosse anunciado, iria recorrer à OMC, por considerar que o veto dos europeus fere as regras do comércio internacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.