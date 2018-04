EUA devem impor tarifas ao aço e alumínio da UE no dia 1º de maio, diz alemão

26/04/2018 | 07:32



O governo da Alemanha prevê que os EUA irão cumprir a ameaça de impor tarifas a importações de aço e alumínio da União Europeia a partir de 1º de maio, afirmou hoje um alto funcionário do governo alemão antes do encontro da chanceler alemã, Angela Merkel, com o presidente dos EUA, Donald Trump, na sexta-feira (27).

O funcionário sinalizou que a iniciativa pode gerar retaliações comerciais entre EUA e UE, após meses de negociações falharem em reverter a ameaça tarifária que Trump fez mais no começo do ano.

"Esperamos que as tarifas sejam provavelmente introduzidas no dia 1º de maio", disse a autoridade alemã, que esteve envolvida nas negociações e tem familiaridade com a linha de pensamento de Merkel.

A UE já pediu o aval da Organização Mundial do Comércio (OMC) para aplicar medidas retaliatórias na forma de tarifas contra uma série de produtos icônicos dos EUA, incluindo marcas de uísque e motocicletas da Harley Davidson.

"Precisamos ver como iremos lidar com as tarifas...a Comissão (Europeia) chegou a um acordo sobre contramedidas e, se necessário, seguiremos adiante com isso", disse a autoridade. Fonte: Dow Jones Newswires.