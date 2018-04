Necropsia de Marielle acha fragmento de projétil

26/04/2018 | 07:29



Pelo menos um fragmento de projétil foi encontrado pelos peritos do Instituto Médico-Legal (IML) na cabeça da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL), morta com quatro tiros na cabeça no dia 14 de março passado.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 25, pela emissora de TV paga GloboNews. Segundo o canal, esse fragmento será comparado com outros pedaços de balas recolhidos na cena do crime e no carro onde Marielle estava quando foi morta. A polícia fez nesta semana uma nova perícia no automóvel.

A necropsia também constatou, segundo a GloboNews, que os quatro tiros que mataram Marielle entraram pelo lado direito do rosto dela, na região entre a sobrancelha e a orelha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.