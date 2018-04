'Guarnieri', retrato de um artista de muitas faces

26/04/2018 | 07:04



Poucos artistas tiveram vida tão rica e variada quanto Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006). É o que mostra o documentário que leva seu nome - ou melhor, sobrenome - e foi dirigido por seu neto, Francisco Guarnieri.

O filme acompanha a fase épica do Teatro de Arena, onde, em parceria com Augusto Boal, dirigiu peças como Arena Conta Zumbi e Arena Conta Tiradentes, que tiveram grande influência cultural e política no Brasil da época, já oprimido na primeira fase da ditadura militar.

Guarnieri é também protagonista de O Grande Momento (1958), de Roberto Santos, filme fundamental na renovação do cinema brasileiro autoral daqueles anos, bastante influenciado pelo neorrealismo italiano. Peças, filmes, participação política e muita TV tornaram Guarnieri figura conhecidíssima e influente ao longo de várias fases da cultura e da história brasileiras.

O filme se vale da riqueza de material de arquivo disponível e o edita de maneira a fornecer um perfil amoroso e lúcido do personagem.

Guarnieri

(Brasil/2017.)Dir. de Francisco Guarnieri, com Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Guarnieri, Flávio Guarnieri

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.