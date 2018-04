Atila tenta contornar saída de Burdelis da Saúde

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



26/04/2018 | 07:00



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), tenta contornar nova crise interna criada nos últimos dias com a possível saída do secretário de Saúde, Ricardo Burdelis, nomeado para o posto há menos de dois meses.

Insatisfeito com ingerências políticas no setor e incomodado com frequentes problemas técnicos que envolvem a gerência dos equipamentos da Saúde no município, Burdelis está com carta de demissão pronta, como revelou ontem o Diário.

O ainda secretário decidiria ontem, em reunião com o prefeito, seu futuro no governo. O Diário apurou, porém, que, pelo menos até ontem, Atila conseguiu contornar a situação e que Burdelis ainda não comunicou oficialmente sua saída. Inclusive, o prefeito chegou a postergar o encontro, que ocorreria pela manhã e só aconteceu no início da tarde.

A preocupação do núcleo duro do governo é a de que a saída de Burdelis possa voltar a gerar desgaste para o governo, em momento em que o Paço precisa decidir o futuro do contrato com a FUABC (Fundação do ABC). Neste mandato já passaram dois secretários de Saúde em Mauá: o ex-vice-prefeito Márcio Chaves (PSD) – que também saiu reclamando de ingerências – e Rogério Babichak.