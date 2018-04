Confio no trabalho de Rosenstein, diz Sessions

25/04/2018 | 22:52



O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, disse nesta quarta-feira que confia em seu adjunto, Rod Rosenstein, que está supervisionando a investigação federal sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016.

"Ele trabalha todos os dias para fazer as funções designadas a ele, que caíram no colo dele", disse Sessions em uma audiência do Senado, em resposta a uma pergunta do senador republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul. "Eu tenho confiança nele."

Rosenstein, vice-procurador-geral, provocou a ira de republicanos e do presidente americano, Donald Trump, após autorizar a invasão pelo FBI da casa, do escritório e de um quarto de hotel do advogado pessoal do magnata, Michael Cohen, em 9 de abril.

Trump criticou duramente a operação do FBI, dizendo que ela violou a relação entre advogados e clientes. Ele chamou a investigação de "caça às bruxas" e questionou a imparcialidade de Rosenstein.

Isso despertou a preocupação de alguns legisladores e funcionários da Casa Branca de que Trump estava considerando demiti-lo, embora esses receios tenham diminuído nos últimos dias após Sessions ameaçar abandonar o cargo caso isso ocorra. Fonte: Dow Jones Newswires.