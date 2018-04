Com saída, PSB atua para igualar prefeituras

Fábio Martins



26/04/2018 | 07:00



Com a exclusão do prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, dos quadros do tucanato, o PSB atua para empatar com o PSDB no número de prefeituras no Grande ABC. No pleito de 2016, o PSDB elegeu pela primeira vez na história quatro prefeitos na região, contra dois dos socialistas. Diante da saída, o PSB se movimenta para empatar em três a três o páreo. A situação se dá justamente por apoio declarado de Maranhão ao governador de São Paulo, Márcio França (PSB), em detrimento de João Doria (PSDB) na disputa. Apesar do convites de outras siglas, dois são os atrativos do PSB: o fato de Adler Kiko Teixeira, chefe do Executivo de Ribeirão Pires e seu padrinho político, estar no partido. O outro passa pelo espaço pavimentado com o próprio França a partir da adesão. Por outro lado, mesmo após tomar ciência de sua expulsão sumária, Maranhão negou que tenha feito qualquer conversa neste sentido. “Farei (essa discussão) no momento certo. Tudo está sendo uma surpresa.”

BASTIDORES

Em busca do tempo perdido

Após divergências com o seu padrinho político, o deputado federal Alex Manente (PPS), o vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PPS) começou a circular pela região em busca de novos parceiros para impulsionar a sua pré-candidatura ao Palácio Nove de Julho, sede da Assembleia Legislativa. Ontem, o são-bernardense anunciou o apoio do comerciante Erismar Soares Clementino, o Mazinho, primeiro suplente de vereador da legenda popular-socialista em Mauá – onde obteve 2.215 votos na eleição municipal de 2016.

Contas adiadas

A Câmara de São Bernardo postergou ontem por três sessões as contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), relativas ao exercício de 2015. O balancete do petista foi aprovado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), e também contabilizou aval da comissão mista da Casa. Embora com algumas ressalvas descritas no documento, a Corte não considerou os apontamentos como impeditivos para o parecer positivo. Quem pediu a protelação foi o vereador governista Alex Mognon (PSDB), que citou ter ainda dúvidas sobre o voto do tribunal.

Cleide Bochixio fica

Adjunta da Secretaria Estadual de Educação, Cleide Bochixio afirmou que, após conversar com o novo titular do setor, João Cury Neto (atualmente sem partido e que toma posse oficialmente hoje no cargo, após ser expulso do tucanato), vai continuar na Pasta na administração do governador de São Paulo, Márcio França (PSB). Ligada ao PSDB, ela era cotada a retornar para a Educação de Santo André diante da troca no comando do Palácio dos Bandeirantes e também na área, que era gerida até então por José Renato Nalini. Decisão frustra expectativas do governo andreense, de Paulo Serra (PSDB).

Vetar ou manter a emenda. Eis a questão

Mesmo diante da polêmica e notório impasse por questões políticas, a Câmara de São Caetano deu aval à redação final ao projeto de lei de autoria do governo José Auricchio Júnior (PSDB) que dispõe sobre a concessão de repasses do Executivo no exercício de 2018, mantendo, portanto, decisão de suprimir artigo que tratava do subsídio no valor de R$ 1,2 milhão ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Após emenda aprovada em sessão extraordinária há uma semana – a que fala em suspender a contribuição à entidade regional –, a proposta retornou à Comissão de Justiça e Redação para adequação do texto. Agora está nas mãos do tucano vetar ou não a emenda modificativa.