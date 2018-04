Sebrae-SP inaugura Escola Superior de Empreendedorismo

Da Redação



O Sebrae-SP acaba de inaugurar a ESE (Escola Superior de Empreendedorismo). Localizada no bairro Campos Elíseos, no Centro de São Paulo, a instituição vai oferecer 50 vagas para a graduação em Administração de Empresas, 60 para os MBAs (Estratégias de Crescimento para Pequenos Negócios e Empreendedorismo de Alto Impacto e Inovação Aplicada aos Negócios) e 60 para os cursos de extensão (Gestão para Negócios da Economia Criativa e Desenvolvimento de Negócios Inovadores e Startups).

As inscrições para o vestibular da graduação e para os processos seletivos dos cursos de MBA e de extensão já estão abertas, com início das aulas previsto para agosto (graduação e MBA) e outubro (extensão). Para conferir, basta acessar o site www.ese.edu.br.

As inspirações para a metodologia inédita foram as metodologias de ensino das escolas de negócios de Harvard Business School, Stanford, MIT (Massachusetts Institute Of Technology), Babson College e Berkeley. O objetivo central é orientar o desenvolvimento das competências empreendedoras dos alunos.