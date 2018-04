Empresa de telecomunicações não paga rescisão de trabalhadores demitidos no início do mês

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



26/04/2018 | 07:22



Cinco funcionários que operavam na unidade mauaense da empresa de telecomunicações Daruma, e que foram dispensados no início do mês, não receberam as verbas rescisórias. Uma das principais atividades da empresa, que presta serviço à Telefônica/Vivo, é o reparo de orelhões.

Um dos demitidos, que pediu para não ser identificado, afirma que a empresa diz não ter previsão para efetuar o pagamento da rescisão. O Sintetel-SP (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no Estado de São Paulo), por sua vez, alega que não fará a homologação dos funcionários antes do depósito dos valores em haver. “Temos medo porque, sem a homologação, não conseguimos pedir o seguro-desemprego. E, enquanto isso, ficamos sem receber nada”, lamenta o ex-funcionário.

Vale lembrar que, no ano passado, o Diário acompanhou a situação de 11 pessoas dispensadas da Daruma no início de 2017, que receberam a rescisão apenas em outubro. À época, a empresa estava em processo de recuperação judicial e havia atribuído a falta de pagamento à crise financeira. No entanto, ainda está pendente o pagamento dos direitos de cerca de 15 trabalhadores demitidos em 2016. Hoje, a Daruma emprega cerca de 370 profissionais.

“A empresa usa a recuperação judicial para minar as negociações. A PLR (Participação nos Lucros e Resultados), por exemplo, era de apenas R$ 1.000, mas ela alegou ter dificuldade para honrar com este compromisso”, salienta Mauro Cava Britto, vice-presidente do Sintetel-SP e representante regional da entidade. “Nós convocamos uma reunião entre o sindicato, a Daruma e Telefônica/Vivo, que, aliás, faz todos os pagamentos em dia, mas nada do que é acordado é cumprido.”

Na avaliação de Britto, a unidade de Mauá deveria estar preparada para as mudanças tecnológicas, assim como a matriz, localizada em Taubaté (Interior), que opera nas áreas de automação comercial e informática e produz tablets, impressoras portáteis (para a emissão de cupom fiscal) e modens, por exemplo. “Hoje em dia, as pessoas deixaram de usar os orelhões, então a demanda por esses serviços caiu drasticamente”, destaca.

O sindicalista acusa a empresa de também estar atrasando o pagamento de salários e benefícios, tais como vale-refeição e plano de Saúde. No entanto, a Daruma nega a situação.

O plano de recuperação judicial da empresa foi aceito pelos credores, conforme a Daruma. Assim, ela garante que “vem paulatinamente acertando todas as suas pendências”, além de assegurar que a área de recursos humanos acompanha todos os casos e pretende resolver tais questões “em um curto período de tempo”. Procurada, a Telefônica/Vivo disse que não irá comentar.