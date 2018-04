A cinco dias do fim do prazo, 40% ainda não declararam o IR

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



26/04/2018 | 07:21



A cinco dias do término do prazo, 40,3% dos contribuintes do Grande ABC ainda não enviaram a declaração do IR (Imposto de Renda). Isso significa que apenas 383.543 dos 641.936 documentos foram transmitidos ao Fisco. Os dados foram levantados pela Receita Federal a pedido do Diário.

O município com menor percentual de emissão é Santo André, onde somente 119.575, dos 204.288 (58,5%), contribuintes acertaram as contas com o Leão. Em contrapartida, Mauá tem o melhor resultado até o momento: 44.727, das 65.850, declarações foram enviadas.

Na avaliação da consultora da King Contabilidade Elvira de Carvalho, um dos fatores que justificam os atrasos é a necessidade de preenchimento de informações complementares relacionadas aos bens, uma das principais alterações neste ano. “Demanda mais tempo no preenchimento, além de precisar levantar documentos que podem ser antigos e de difícil localização.”

Vale lembrar que, para imóveis, é preciso acrescentar dados como data de aquisição, área do imóvel, registro de inscrição no órgão público e no cartório de imóveis. Para veículos, o número de Renavam e, no caso do saldo de conta-corrente e aplicações, o CNPJ da instituição financeira.

Caso a pessoa não tenha declarado o imóvel nos anos anteriores, é possível fazer a retificação dos últimos cinco anos. “Desde que o valor da aquisição caiba no caixa do contribuinte, essa omissão não é motivo para cair na malha fina”, explica Elvira. No entanto, se o bem foi vendido, é imprescindível que a transação conste na declaração.

“O contribuinte precisa tomar cuidado ao enviar os dados na última hora para não esquecer de inserir nenhuma fonte de renda, inclusive a dos dependentes”, destaca Wagner Pagliato, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unicid (Universidade Cidade de São Paulo). “Na pressa, o cuidado deve ser ainda maior porque erros de digitação podem fazer com que a pessoa caia na malha fina.”

Segundo Pagliato, mesmo que a pessoa não tenha todos os documentos em mãos, o ideal é enviar as informações antes do término do prazo. “Depois, é possível enviar declaração retificadora com os dados adicionais sem multa. Só não será permitido alterar a modalidade (de simples para completa e vice-versa).” Para quem atrasar a entrega, a multa é de 1% por mês ou fração de atraso, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido.

É obrigado a declarar quem teve rendimento tributável a partir de R$ 28.559,70 em 2017. Vale salientar que, caso os ganhos tributáveis e não tributáveis somem mais de R$ 40 mil, também é preciso acertar as contas com o Fisco. “Essa situação é mais comum entre aposentados, cujo salário não ultrapassa o limite, mas, somado a rendimentos da poupança, chega a R$ 40 mil”, exemplifica Pagliato.

O contribuinte não deve esquecer de apontar os ganhos com serviços prestados e aluguel. Comprovantes de gastos com Educação e Saúde para abatimento e extrato de conta-corrente ou poupança com saldo acima de R$ 140 em 31 de dezembro de 2017 também são requeridos.