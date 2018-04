Casemiro comemora vitória e exalta Marcelo: 'O melhor lateral-esquerdo do mundo'

25/04/2018 | 21:01



Companheiros na seleção brasileira, Casemiro e Marcelo voltaram a se destacar com a camisa do Real Madrid nesta quarta-feira. Juntos, eles ajudaram o time espanhol a vencer o Bayern de Munique por 2 a 1, na Allianz Arena, na ida das semifinais da Liga dos Campeões, deixando o Real mais perto da grande final.

Marcelo chamou a atenção no começo do jogo ao falhar no lance que gerou o gol do time alemão. Mas se redimiu antes do intervalo ao marcar belo gol, empatando a partida. "Quero destacar o trabalho de todo o time e parabenizar Marcelo pelo seu gol", disse Casemiro, ao fim da partida.

"Jogamos juntos também na seleção e é uma sorte tê-lo ao meu lado. Tomara que continue jogando neste nível porque é o melhor lateral-esquerdo do mundo", disse o volante do Real.

Apesar da falha que gerou o único gol do Bayern no jogo, Casemiro aprovou a atuação da defesa espanhola nesta quarta. "Sabemos que seria uma partida difícil, mas o sistema defensivo foi espetacular hoje. Fizemos um grande jogo. É sempre difícil jogar contra o Bayern aqui e temos que valorizar este trabalho defensivo", afirmou.

Mesmo a boa vantagem no confronto (o Real avançará na competição mesmo se perder por 1 a 0 em casa), o volante pediu atenção ao time no jogo da volta, na próxima terça-feira. "Convido a nossa torcida para nos apoiar porque vai ser um jogo difícil. Eles precisam nos ajudar a chegar em Kiev", disse o brasileiro, referindo-se à cidade ucraniana, que sediará a final da Liga dos Campeões nesta temporada.