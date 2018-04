Parques além do Mickey

Daniela Pegoraro



26/04/2018 | 07:00



Quando alguém fala de viajar para a Disney é automático pensar nos parques temáticos de Orlando, na Flórida. No entanto, não são todos que pertencem à empresa. Na lista dos parques da Disney estão o Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e dois aquáticos. Mas a diversão de Orlando não se resume ao Mickey Mouse. São tantos parques que existem opções para todos os gostos.

Na lista dos mais conhecidos estão os da Universal: Universal Studios e Island of Adventures, onde ficam cenários e atrações do mundo de Harry Potter, a montanha russa do Hulk, simuladores do Simpsons, Transformers e Homem Aranha. O complexo da Universal também abriga o parque aquático Volcano Bay.

As atrações do Sea World também são procuradas pelos turistas. O primeiro parque leva o nome da própria empresa e é onde são apresentados shows com golfinhos, baleias e outros seres de vida marinha, o que é alvo de críticas de muitos defensores dos direitos dos animais. Ainda no complexo do Sea World, o parque Busch Gardens é o que comporta mais atrações radicais. São oito montanhas russas, sendo sete de aço e uma de madeira. Além desses, a empresa também conta com dois parques aquáticos.

Fora de grandes complexos, ainda existem mais dois parques que valem a pena conferir. O primeiro fica a 40 minutos de distância da cidade de Orlando, o Legoland. Voltado para o público infantil, suas atrações sempre remetem às peças de Lego.

O segundo deles, mas não menos importante, é da agência espacial norte-americana Nasa. Chamado Kennedy Space Center, foi construído ao redor de um dos centros de pesquisa do órgão. Seguindo mais a linha de um museu interativo, é possível conhecer foguetes reais e passear pelas centrais de controle das missões espaciais.