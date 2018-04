França/Macron diz que aposta que Trump vai retirar EUA do acordo nuclear com Irã

25/04/2018 | 20:38



O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta-feira que sua "aposta" é de que o seu homólogo dos EUA, Donald Trump, vai retirar o país do acordo nuclear com o Irã, uma medida que, segundo ele, levaria a um período de intensas tensões com um resultado "difícil de prever".

Falando a um pequeno grupo de repórteres na partida de Washington para Paris, Macron disse que sua proposta para um acordo ampliado com o Irã, que ele apresentou nesta semana, foi em parte planejada para fornecer uma estrutura para discussões e não deixar a situação em um limbo caso Trump deixe o atual acerto.

Macron disse ainda que, mesmo após três dias de visita oficial, ele não sabe qual será a decisão final de Trump sobre o Irã. Fonte: Dow Jones Newswires.