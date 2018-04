CEU do Jardim Ana Maria será entregue em dezembro

Ana Beatriz Moço



26/04/2018 | 07:00



O CEU (Centro Educacional Unificado) das Artes do Jardim Ana Maria, em Santo André, será entregue em dezembro, segundo o prefeito do município, Paulo Serra (PSDB). As obras do equipamento, paralisadas desde 2014, foram retomadas na semana passada após a liberação de R$ 1,86 milhão proveniente do governo federal.

De acordo com o chefe do Executivo, a situação financeira da cidade foi o fator predominante para o atraso da obra – a previsão era a entrega do espaço ainda em 2014. A Caixa Econômica Federal liberou o montante ao município em março, quando foi possível a realização do certame e contratação da empresa responsável por dar prosseguimento aos trabalhos.

A ordem total de serviço é de R$ 3,6 milhões, sendo a maior parte repasse do governo federal – R$ 3,4 milhões. A contrapartida da Prefeitura é de R$ 200 mil.

O espaço de 12 mil m², na Praça Venâncio Neto, une serviços de lazer, cultura e de assistência social à população. A estrutura será composta por quadras, pista de skate e equipamentos de ginástica – solicitados pela comunidade ao prefeito. Além disso haverá biblioteca, telecentro, cineáudio, cineteatro, oficias, sala multiuso com rede wi-fi, implantação de paisagismo, pavimentação externa, playground e Cras (Centro de Referência e Assistência Social).

De acordo com o prefeito, o compromisso é com a população e, em seu discurso, pediu que somente aplaudam a ação quando a obra for entregue. “O apoio da comunidade é importante para que possamos atender às demandas. Até porque somente os moradores podem nos apontar quais as necessidades do bairro. Temos de ter diálogo. Me comprometo a buscar o melhor”, frisou Paulo Serra.

O CEU do bairro Ana Maria é o segundo do município. A primeira unidade, entregue em 2016, após quase três anos de atraso, fica no Jardim Marek.

Os equipamentos funcionam todos os dias, das 8h às 22h.