Consulado de Portugal promove na Capital evento sobre turismo

Marcela Munhoz



26/04/2018 | 07:00



Caso Portugal ainda não tenha feito parte do seu roteiro de viagem, já é possível matar um pouquinho da curiosidade sobre o destino em São Paulo mesmo. É que, a partir do dia 4, acontece na Capital o evento Experimenta Portugal’18, com programação diversificada. A abertura acontece no Sesc Bom Retiro (Alameda Nothmann, 185), com seminário do filósofo e escritor português Agostinho da Silva. No dia 5, o Consulado (Rua Canadá, 324) abre outra mesa-redonda sobre as relações da escritora Hilda Hilst com Portugal (em parceria com a Festa Literária Internacional de Paraty). No mesmo dia, com o apoio da Embaixada de Portugal e a EDP, Gilberto Gil e Carminho se apresentam na Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16) com o Concerto Letras de Luz.

A programação do mês ainda inclui o Prove Portugal, evento que promove um intercâmbio entre chefs portugueses e brasileiros, o Cine Lusco Fusco, ciclo de cinema realizado no Consulado, e o 1º Festival Luso Brasileiro de Comédia, com comediantes dos dois países se reunindo na Unibes Cultural. Para saber a grade completa, acesse consuladoportugalsp.org.br.