Castelos para plebeus

Marcela Munhoz



26/04/2018 | 07:00



Já imaginou a chance de se hospedar em um castelo de verdade? Alguns hotéis ao redor do mundo adaptaram aposentos reais para receber turistas. E a diária não é assim tão absurda quanto se imagina. O site Booking.com listou opções em lugares como Itália, Espanha, China e Canadá, por exemplo.

Charmoso, o Castello Di Pavone (www.castellodipavone.com), que fica na comuna Pavone Canavese, em Piemonte, Itália, manteve parte das mobílias e peças de decoração tradicionais, mas com toque moderno. A propriedade também dispõe de quantidade considerável de salas de refeições, grandes e pequenas. Pode ser encontrada diária a partir de R$ 575.

Indo para a localidade de Catalunha, na Espanha, a dica é o Parador de Cardona (www.parador.es). Com diárias a partir de R$ 406, o local oferece vistas panorâmicas e estilo medieval, incluindo camas de dossel. A dica é provar as especialidades gastronômicas do local.

Na China, mais especificamente no Sul da província de Liaoning, fica o The Castle Hotel. Os turistas que ficarem no local, com estilo bávaro, vão se surpreender com os quartos luxuosos, além de terem a chance de estar cercados de florestas exuberantes. É preciso desembolsar R$ 593 por dia.

O último destaque fica em Quebec, no Canadá. O Fairmont Le Chateau Frontenac (www.fairmont.com) tem vistas para o Rio São Lourenço e muros fortificados. Os quartos são de estilo europeu e o local conta com spa. Esse é o mais caro da lista, custa R$ 968 a diária.