João Gava, 105 anos. Menino são-bernardense

Ademir Medici



26/04/2018 | 07:00



“É só não morrer.”

João Gava, quando consultado sobre a receita para passar dos 100 anos de idade.

Aos 105 anos, completados hoje e celebrados domingo último no apartamento dos sobrinhos Walter e Guiomar, João Gava continua o mesmo cidadão bondoso, simpáti<CW4>co, esperto, inteligente, ágil no raciocínio, espirituoso, tal e qual o conhecemos em...

– Quando foi mesmo, Sr. João?

– Dois mil e nove – responde de pronto o mais antigo morador nascido no Grande ABC, e o mais idoso colaborador desta página Memória.

Um grande colaborador. Mensalmente, João Gava participa das reuniões da Seção de Pesquisa e Memória da Prefeitura de São Bernardo. E sempre quando sobe a serra, geralmente de ônibus, sozinho, ou em companhia da enteada, dona Guiomar, Sr. João traz uma história vivenciada nestes anos todos. A maioria, histórias de São Bernardo e Diadema.

UM LIVRO

Não é raro depararmos, no Grande ABC, com homens e mulheres com 100 anos ou mais. Mas João Gava é diferente, pela lucidez, agilidade física, perspicácia. Ele gosta de gente. De visitar os governantes. Distribuir brinquedos feitos por ele mesmo, habilidade que é herança dos tempos em que trabalhava nas fábricas de móveis.

– Hoje eu não escrevi nenhuma história. Acho que já contei todas – desculpou-se no domingo, num novo reencontro com Memória.

Quase deixamos escapar que o secretário de Cultura de São Bernardo, Adalberto Guazzelli, está empenhado em transformar as memórias do Sr. João Gava em livro. Será o maior presente que a cidade daria a ele, depois de um aparelho auditivo.

– Sabe, não tenho ouvido muito bem. Preciso de um aparelho como esses fones de ouvir radinho de pilha. Com o fone, ouço que é uma beleza.

João Gava, quando não vai à Vila Belmiro, acompanha o Santos FC pelo rádio e/ou TV – ele é sócio remido do Alvinegro da Vila, provavelmente o seu torcedor mais idoso.

EFEMÉRIDE

26 de abril de 1913 – João Gava nasce na Linha dos Meninos, hoje Rudge Ramos.

Descendente de imigrantes italianos radicados no Núcleo Colonial de São Bernardo local, ele morou em Rudge Ramos, Diadema e no Centro de São Bernardo.

Especializou-se em marcenaria, profissão da moda no seu tempo.

Hoje vive em Santos, depois de ter morado num condomínio da Rodovia Índio Tibiriçá, em Ribeirão Pires.

Aos 105 anos, continua a trabalhar no seu ofício, aceitando encomendas diversas. As cascas de palmeiras que coleta nas praias são ótimas para a confecção de abajures.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 26 de abril de 1988 – ano 30, edição 6736 Manchete - Mesmo sem acordo, ordem econômica começa a ser votada pelo Congresso Constituinte</CF> Meio Ambiente – Árvores já crescem na Serra do Mar. Estudantes do segundo ano de licenciatura em ciências da Fundação Santo André percorreram a Serra do Mar, na Tromba da Anta, e observaram que algumas das sementes de goiabas e jacas, jogadas pelo SATS (Serviço Aero-Terrestre de Salvamento), em janeiro de 1986, brotaram. Alimentos – Cai o subsídio do trigo. E quanto vai custar o pão? Amistoso – Na Vila Belmiro, Santos 1, Santo André 1. Guido Fidelis (crônica) – Meu pesadelo com o senhor Leão.

Hoje

Dia do Engraxate Dia do Goleiro (comemorado no Brasil, para marcar a data do nascimento do goleiro brasileiro de futebol Aílton Corrêa Arruda (conhecido como “Manga”), que veio ao mundo em 26 de abril de 1937). Dia da celebração da primeira missa no Brasil (1500). Dia da Indústria Farmacêutica Paulista

Em 26 de abril de...

1948 –Sociedade Amigos de São Caetano faz a entrega de representação à Assembléia Legislativa, solicitando a emancipação do distrito de São Caetano, que pertencia a Santo André. 1953 – Estado anuncia pavimentação da Avenida Pereira Barreto, entre Santo André e São Bernardo. 1973 – Diário do Grande ABC inicia a operação ‘Critique ou Elogie seu Bairro’, instalando redações volantes nos bairros. Brasil e Paraguai assinam tratado para a construção da hidroelétrica de Itaipu. 1983 – Tem início as obras do Parque Público Municipal, o Parque Central de Santo André, ao lado do então esqueleto do Hospital Regional de Clínicas, atual Mário Covas.

Municípios Brasileiros