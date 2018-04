Jovem texano leva a mãe em baile de formatura: 'A noite que ela nunca teve'

25/04/2018 | 19:46



Para cumprir uma promessa, Joe Moreno, de 18 anos que vive no Texas, Estados Unidos, escolheu sua mãe como seu par para a formatura do colégio. Sua mãe, Vanessa, não pôde curtir seu baile de formatura pois estava grávida na época.

"Eu sempre sonhei em levar minha mãe para a minha formatura do ensino médio, desde que eu descobri como havia sido a formatura dela. Desde o fundamental, eu reiterei para ela que ela era a única com quem eu queria passar o baile de formatura", disse ele à ABC News.

Vanessa Moreno engravidou aos 17 anos, abandonou os estudos e perdeu sua própria formatura para cuidar do filho. "Eu realmente queria muito retribuir minha mãe e ajudá-la a ter a experiência de uma noite de formatura que ela nunca teve por conta de todos os seus sacrifícios", contou o jovem. Já ela disse que lembrou-se da promessa do filho, mas não esperava que ele realmente fosse cumpri-la.

"Eu pensei que era uma coisa fofa que ele falava, mas não sabia que ele iria lembrar e manter a promessa que ele tinha feito. Como qualquer mãe, eu tentei convencê-lo a levar alguém da idade dele, porque a formatura é uma memória especial, mas ele disse: 'É uma memória especial, e exatamente por isso eu quero criar essa memória com você'. Eu chorei de alegria quando ele me convidou", contou.

O baile ocorreu no dia 13 de abril, e Joe fez tudo como manda o ritual das formaturas americanas: ele buscou-a na porta de casa com um corsage [espécie de pulseira com flores] na mão. "Nós nos divertimos muito. Todo o amor e apoio que tivemos dos amigos dele e dos funcionários da escola fizeram eu me sentir muito especial e confortável. Eu posso seguramente dizer que ele me deu um baile de formatura do qual eu vou me lembrar pelo resto da vida!", disse a mãe.