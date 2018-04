Zidane comemora virada, mas lembra vacilo contra Juventus para pregar cautela

25/04/2018 | 19:28



O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, comemorou a virada sobre o Bayern de Munique nesta quarta-feira por 2 a 1, fora de casa, mas lembrou do sofrimento contra a Juventus para explicar que a classificação à final da Liga dos Campeões ainda está longe de ser confirmada.

"A partida contra a Juve serviu de alerta que precisamos nos comportar de maneira diferente em casa. Se não mudarmos, corremos o risco de nos complicar", afirmou. Nas quartas de final, depois de vencer o jogo de ida fora de casa por 3 a 0, o Real Madrid vacilou em casa e deixou a Juventus abrir 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu.

O gol salvador do time espanhol veio no final da partida em um pênalti polêmico. Nesta quarta-feira, o Real Madrid saiu atrás do marcador, mas depois conseguiu a virada. O brasileiro Marcelo empatou com um golaço - bateu cruzado de primeira de fora da área. A virada veio com Asensio.

"Sofremos muito, do início ao fim. Mas conseguimos um bom resultado", prosseguiu Zidane. "No entanto, também é preciso reconhecer que não dá para jogar uma Liga dos Campeões sem sofrer", emendou o treinador.

O duelo de volta da semifinal entre Real Madrid e Bayern de Munique acontecerá na próxima terça-feira, às 15h45, no Santiago Bernabéu. O time espanhol avança à decisão com qualquer igualdade. "Vamos ter que lutar. Está tudo em aberto", finalizou Zidane.