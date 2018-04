Stan Lee, dono da Marvel, é acusado de abuso sexual aos 95 anos de idade

25/04/2018 | 18:11



Stan Lee está sendo acusado de ter cometido abuso sexual. A suposta vítima seria sua massagista, Maria Carballo, de acordo com a ABC News. Em depoimento, Carballo conta:

- Por muito tempo, eu fiquei com medo de pedir ajuda pela forma como o Senhor Lee me tratou. Ele é rico e famoso. Eu não sou. Após ver outras mulheres lutando para serem bem tratadas e respeitadas, eu decidi que também lutaria por isso.

E continuou:

- Eu ainda estou nervosa e com medo, mas não tanto quanto estava porque agora tenho com quem contar.

Stan Lee teria de pagar 50 mil dólares para a massagista, o equivalente a 173 mil reais.

Já o advogado do artista saiu em sua defesa:

- Ele tem 95 anos de idade. Não acho que faria uma coisa dessas.

Maria relata que durante a primeira sessão de massagem, ela foi acariciada por Lee enquanto ele estava deitado de bruços, sendo que, logo em seguida, o dono da Marvel começou a gemer. Carballo diz ter ficado muito desconfortável com a situação a ponto de terminar a massagem mais cedo e deixar o local. Porém, o proprietário do Therapy Professionals - Profissionais de Terapia - pediu para que ela fizesse uma segunda massagem em Lee.

A moça se recusou, porém depois da insistência de Stan pedindo para que Maria voltasse, chegando até a se desculpar através do empregador da massagista, ela retornou e a situação se repetiu. No entanto, com algo a mais: Lee colocou sua genitália contra o pé de Carballo quando ela fazia uma massagem shiatsu, que se dão através desse membro. Ela, ainda, afirma ter parado a massagem aí e ter se retirado do local.

Tenso!