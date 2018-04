Bayer Leverkusen acerta com Paulinho, do Vasco, e deverá pagar R$ 145 milhões

25/04/2018 | 17:38



O Bayer Leverkusen acertou nesta quarta-feira a contratação do atacante Paulinho, do Vasco. O jogador de 17 anos foi negociado por 35 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões), mas só deverá se apresentar ao clube europeu a partir de julho, que é quando completará 18 anos. A informação foi revelada pelo canal ESPN e confirmada pela reportagem do

Paulinho se recupera de uma cirurgia no cotovelo realizada há duas semanas. O Vasco ainda não oficializou o acordo, mas a tendência é que ele não vista mais a camisa do clube carioca, pois o prazo de retorno aos gramados é para outubro.

Além do Leverkusen, outros clubes também estavam na disputa pelo jogador, entre eles Bayern de Munique, Juventus e Manchester City. Para ganhar a disputa, o Leverkusen se prontificou a pagar 25 milhões de euros pelos direitos do jogador e outros 10 milhões de euros em bonificações por possíveis metas alcançadas.

O Vasco possui 70% dos direitos do Paulinho e deve usar parte do pagamento para quitar uma dívida que tem com o empresário do atleta, Carlos Leite. O restante dos direitos pertencem ao próprio empresário e à família do atacante.

Paulinho é uma das principais revelações do Vasco na atual temporada. Ele subiu para o profissional em julho do ano passado, no Campeonato Brasileiro. Em 35 partidas disputadas, marcou sete gols. O jogador também ganhou o prêmio de craque do Campeonato Carioca deste ano.

O atacante também tem sido chamado para a seleção de base do Brasil. Ele foi um dos destaques do Sul-Americano Sub-17 do ano passado em que a seleção brasileira se sagrou campeã.