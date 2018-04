Ex-Top 10, Gasquet é eliminado por azarão italiano na estreia em Budapeste

25/04/2018 | 17:19



Ex-número 7 da ATP e atual 29º tenista do mundo, Richard Gasquet foi surpreendido nesta quarta-feira por um azarão italiano já em sua estreia no Torneio de Budapeste. Cabeça de chave número 3 do ATP 250 húngaro realizado em quadras de saibro, o francês acabou sendo batido por Lorenzo Sonego, 159º colocado do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

O jovem de apenas 22 anos despachou o veterano rival de 31 em duelo válido já pela segunda rodada da competição e assim assegurou classificação às quartas de final. O seu próximo adversário será o esloveno Aljaz Bedene, que em outra partida do dia eliminou o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 1, com 7/6 (7/2), 4/6 e 6/4.

Essa foi a segunda vez que Gasquet enfrentou Sonego, que em janeiro deste ano havia sido arrasado pelo adversário com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3 em partida válida pela segunda rodada do Aberto da Austrália, Grand Slam realizado em Melbourne.

E no mesmo dia em que Gasquet foi surpreendido, o bielo-russo Damir Dzumhur, segundo cabeça de chave em Budapeste e atual 32º colocado da ATP, também decepcionou em sua estreia ao ser arrasado por Marco Cecchinato, outro tenista da Itália, por 6/3 e 6/1.

Com o triunfo, Dzumhur se classificou para as quartas de final e terá como próximo rival o alemão Jan-Lennard Struff, que na segunda rodada derrotou o casaque Alexander Bublik por 6/1 e 6/4, também nesta quarta.

Já em partida válida ainda pela primeira rodada, o russo Mijail Youzhny derrotou o húngaro Zsombor Piros por duplo 6/3 e se credenciou para encarar na próxima fase o italiano Andreas Seppi, oitavo pré-classificado.

BARCELONA - No final da programação de jogos desta quarta em outro torneio realizado em quadras de saibro, o espanhol Pablo Carreño Busta confirmou a sua condição de quinto cabeça de chave na estreia do ATP 500 de Barcelona ao superar o francês Benoit Paire por duplo 6/3. Já o argentino Diego Schwartzman, sétimo pré-classificado, decepcionou em seu primeiro duelo ao ser arrasado pelo grego Stefanos Tsitsipas por 6/2 e 6/1.

O russo Karen Khachanov, por sua vez, foi às oitavas de final ao bater o italiano Leonardo Mayer por 6/4 e 6/3 e será o próximo adversário do belga David Goffin, atual décimo colocado da ATP. Outro garantido nas oitavas é o espanhol Pablo Andujar, que passou pelo norte-americano Bjorn Fratangelo, também com parciais de 6/4 e 6/3.