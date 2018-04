Fachada do Convento São Francisco amanhece pintada

25/04/2018 | 16:28



A fachada do Convento São Francisco, no centro de São Paulo, amanheceu pintada nesta quarta-feira, 25. O monumento, construído na década de 40, é tombado como patrimônio histórico e requer autorização para pintura.

De acordo com o Frei Alvacir da Luz, funcionários do local se depararam com a pintura em parte da fachada da Rua Riachuelo. A tinta foi passada por cima de janelas e portas de madeiras antigas e placas de numeração. Nenhum funcionário presenciou a ação.

Ainda segundo o Frei, por trás da pintura, havia marcas de pichação que se acumularam ao longo dos anos. Por esse motivo, a administração do convento já havia acionado, há quase um ano, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (Condephaat) e o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), mas ainda não havia conseguido a autorização para a pintura. "A gente não quer deixar dessa forma, está feio, mal feito. A tinta passou por cima de tudo que tinha na fachada", diz.

O Convento de São Francisco fez um boletim de ocorrência e busca os órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico de São Paulo para identificar os autores da ação. A Prefeitura Regional da Sé alegou não ter nenhuma participação no caso.

Até o fechamento desta matéria, o Condephaat e o Conpresp não se pronunciaram sobre o assunto.