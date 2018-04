Maísa Silva passa madrugada no hospital acompanhada do namorado e bate a cabeça dias depois

25/04/2018 | 16:11



Maísa Silva não passou nada bem no começo desta semana. A atriz teve de ficar uma noite inteira no hospital por algum problema estomacal, porém ela não ficou sozinha: seu namorado, Nicholas Arashiro, acompanhou Maísa! Ou melhor, +a, como a própria se chama em seu Twitter.

Inclusive, a rede social foi o meio pelo qual Maísa informou seus fãs do ocorrido. Além de, claro, compartilhar uma foto do mozão com a seguinte legenda:

Namorados que te acompanham no hospital até toda vomitada.

Fofos, né? No entanto, na última terça-feira, dia 22, Maísa também compartilhou no Twitter um clique em que aparece colocando gelo em sua cabeça. Logo em seguida, comentou:

Ontem eu bati a cabeça na porta muito forte e fiquei com gelinho, hoje está muito dolorido. Que é isso, eu sou muito desastrada!