Liverpool confirma lesão e Chamberlain está fora da Copa do Mundo

25/04/2018 | 14:59



A temporada do meia Alex Oxlade-Chamberlain acabou, informou o Liverpool nesta quarta-feira. O clube inglês também revelou que o jogador não terá condições de defender a seleção inglesa na Copa do Mundo da Rússia. Não há informações sobre o tempo de recuperação do atleta.

O Liverpool confirmou que a dura pancada no joelho direito causou uma lesão num dos ligamentos. "A gravidade da lesão aponta que Oxlade-Chamberlain perderá o restante da temporada do Liverpool, assim como a Copa do Mundo com a seleção inglesa na Rússia", informou o clube.

O meia sofreu a lesão numa dividida com Aleksandar Kolarov logo aos 15 minutos de jogo, contra a Roma, nesta terça, pela ida das semifinais da Liga dos Campeões. Três minutos depois, o jogador de 24 anos deixava o gramado na maca, no Anfield Road - o time inglês venceu a partida por 5 a 2.

A baixa traz preocupação para o técnico Jürgen Klopp, que tem Chamberlain como uma das referências do meio-campo da equipe num momento crucial da temporada. O Liverpool briga pela vaga na final da Liga dos Campeões ao mesmo tempo em que tenta terminar o Campeonato Inglês entre os primeiros colocados para assegurar presença na próxima edição da competição europeia.

Na seleção inglesa, o desfalque também será importante. Ele vinha sendo uma das apostas do técnico Gareth Southgate. Por coincidência, Chamberlain perdeu a Eurocopa de 2016 por lesão. E, em 2014, ele se machucou meses antes da Copa do Mundo do Brasil. Recuperado, foi mantido na equipe, mas não chegou a entrar em campo nos gramados brasileiros.

Para a reta final da temporada europeia, o Liverpool tem ainda as baixas dos meias Emre Can e Adam Lallana. "O elenco não costuma ficar maior neste momento da temporada. Então teremos que ser criativos para os próximos jogos", disse Jürgen Klopp.