Ex-policial civil é executado a tiros no Ipiranga

25/04/2018 | 14:47



O ex-policial civil do Grupo de Operações Especiais (GOE), Ricardo Scramim, de 48 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira, 25, no Ipiranga, zona sul da capital. Para investigadores, tratou-se de crime de execução.

O caso aconteceu por volta das 6h40, no cruzamento da Rua Lino Coutinho com a Rua Lord Cockrane, um dos mais movimentados da região. Scramim estava em um Volkswagen Tiguan, que foi alvo de ao menos cinco disparos na janela do motorista.

O veículo foi periciado nesta manhã. O ex-policial, que estava estudando Direito e atualmente trabalhava como vendedor, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pelo 17º Distrito Policial (Ipiranga).