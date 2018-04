Villas Bôas é internado em Brasília para procedimentos médicos e terá alta hoje

25/04/2018 | 14:40



O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, de 66 anos, foi internado em um hospital da rede privada em Brasília para "realização de procedimentos médicos" e receberá alta ainda nesta quarta-feira, 25, segundo informações obtidas no Exército, que não deu mais detalhes. O Centro de Comunicação do Exército emitirá uma nota mais tarde sobre o assunto. Villas Bôas enfrenta uma doença degenerativa e atualmente está usando cadeira de rodas.