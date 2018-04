Mãe e filha são mortas em Porto Alegre; ex-companheiro da jovem é suspeito

25/04/2018 | 14:32



Mãe e filha foram mortas a facadas na manhã desta quarta-feira, 25, em um condomínio no bairro Humaitá, zona norte de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima Mariane da Silva Isbarrola, de 30 anos. A mãe Terezinha de Fátima Pereira da Silva, 56, também morreu no local.

Mariane estava saindo de casa por volta das 7 horas quando foi abordada de surpresa, na porta do apartamento, pelo ex-companheiro já com a faca na mão. Após esfaquear a mulher, ele foi em direção à sogra, que estava na sala. Mãe e filha morreram na sala do apartamento, localizado no 4º andar. No local, estavam ainda as duas filhas do casal, de 4 e 7 anos, que nada sofreram.

"Estava descendo para caminhar com o meu cachorro e vi um monte de gente em frente ao prédio. Primeiro, achei que era algum incêndio ou algo assim, depois me dei conta do que estavam falando. Conhecia as vítimas apenas de vista. Muito triste a situação", diz uma vizinha.

Na fuga, o homem levou as crianças para o apartamento de um vizinho no andar inferior. O suspeito fugiu em um veículo branco HB20.