Ivete Sangalo encomenda look soltinho para sua volta aos palcos após dar à luz

25/04/2018 | 14:11



Após dar à luz gêmeas em fevereiro, Ivete Sangalo já anunciou sua volta aos palcos! A cantora, além de mostrar sua rotina com as filhas, Marina e Helena, e falar abertamente sobre ser mamãe de segunda viagem, mostra também que está pegando pesado nos exercícios físicos, para recuperar o físico pré-gravidez.

E para este retorno triunfal ao mundo da música, Veveta chamou Michelly X para criar o seu figurino. O ESTRELANDO entrou em contato com a estilista, que também tem uma parceria com Xuxa no Dancing Brasil, para falar sobre o visual que a cantora escolheu para o grande show.

Avisando que não podia dar muitos detalhes, como a cor, Michelly informou que a peça escolhida por Ivete é despojada, mais soltinha e terá muito cristal. Além disso, esse look foi pensado pelas duas, em uma parceria que já dura mais ou menos dois anos. A estilista já trabalhou com Ivete em algumas apresentações de Carnaval.