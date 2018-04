Atriz de Smallville tentou recrutar Emma Watson para seita de escravas sexuais

25/04/2018 | 14:11



Alisson Mack, atriz mais conhecida por ter atuado em Smallville, foi presa acusada de participar de uma seita que recrutava mulheres para que elas se tornassem escravas sexuais. Agora mais um capítulo dessa história foi divulgado: ela teria tentado recrutar Emma Watson para a seita.

Com essa história toda, ressurgiram mensagens que Mack havia postado em seu Twitter em 2016, escrevendo diretamente para a atriz de Harry Potter e também para Kelly Clarkson. Para Watson, ela mandou o seguinte:

Eu sou uma atriz como você e estou envolvida em um incrível movimento de mulheres que eu acho que você vai gostar. Eu adoraria conversar se você estiver disponível.

Um mês depois ela voltou a mandar mensagem para a atriz:

Emma Watson, eu participo de um desenvolvimento humano único e movimento de mulheres que eu adoraria te contar. Como uma atriz, eu consigo me identificar muito bem com a sua visão e com o que você quer ver no mundo. Eu acho que nós podemos trabalhar juntas. Me diga se você quiser conversar.

Já para Kelly Clarkson, ela mandou que era fã dela e gostaria de conhecê-la um dia.

Após ser presa junto com o suposto líder da seita, Keith Raniere, a atriz pagou uma fiança de cinco milhões de dólares, ou seja, quase 17 milhões e 600 mil reais, segundo informações da Variety. No julgamento, que aconteceu nessa terça-feira, dia 24, a mãe da atriz esteve presente para anunciar que a casa dela serviria como parte da fiança, além de outras propriedades e a conta no banco que Alisson possui.

Durante a sessão no tribunal que durou 15 minutos, a atriz falou de forma calma e não fez contato visual com a mãe.

Ao ser liberada com a fiança, Allison ficará detida por meio de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Além disso, sua comunicação online está restrita e ela só poderá ter um telefone para conversar com os advogados por meio de e-mails.