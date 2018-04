Tatá Werneck faz pose engraçada no elevador com Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa

25/04/2018 | 13:11



Quando se está com amigas é sempre válido registrar o momento nas redes sociais, não é mesmo? E foi justamente isso o que Tatá Werneck fez, posando ao lado de suas colegas de elenco de Deus Salve o Rei no elevador.

Junto com Marina Ruy Barbosa, Fernanda Nobre, Marina Moschen e Bruna Marquezine, a atriz fez uma pose bem específica, revelando o bumbum, para ser postada em seu Instagram. Na legenda, é claro que não deixou de fazer piada com a situação e brincou:

Diálogo dos caras vendo as câmeras de segurança: oh Robson, que que essas atrizes tão mostrando a bunda pro espelho? Sei lá, Jorge. Essas meninas são esquisitas. A do meio, pessoalmente, diz que tem tamanho infantil.